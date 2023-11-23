انخفاض أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس 23-11-2023

دائما ما يهتم المواطنون بمعرفة أسعار البيض اليوم الخميس 23-11-2023 في الأسواق، خاصة بعد انخفاضه منذ بداية تعاملات الأسبوع، تزامنًا مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، التي انطلقت قبل أسابيع في جميع المحافظات.

أسعار البيض اليوم الخميس

وتستمر بورصة الدواجن والبيض، في تحديث أسعار البيض اليوم في الأسواق والمحلات، وتُحدد الأسعار بناء على تعاملات البورصة التي تختلف بشكل يومي.

وانخفضت أسعار البيض الأبيض اليوم، إذ سجل سعر طبق البيض وفقًا لبورصة الدواجن والبيض، 117 جنيهًا في المزارع بدلًا من 118 جنيهًا، وسجل 115 جنيهًا في مبادرة خفض الأسعار، ووفق المتوسط السعري للبيع في بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، تُباع كرتونة البيض الأبيض بـ118 للمستهلك بدلًا من 120 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وانخفضت أسعار البيض الأحمر اليوم، في البورصات المحلية، لتسجل 119 جنيهًا للطبق بدلا من 120 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، فيما استقر سعر طبق البيض البلدي اليوم عند 147 جنيهًا.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإنّ أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، إذ تبدأ من 115 جنيهًا للطبق الأبيض.