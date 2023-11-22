انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22-11-2023

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22-11-2023 انخفاضا طفيفا في سعر الطن؛ استمرارا للانخفاضات التي يشهدها منذ بداية الأسبوع.

أسعار الأسمنت اليوم

وأشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء إلى أن أسعار الأسمنت الرمادي سجلت اليوم 2425 جنيها للطن، إذ انخفض بنسبة 0.78%، بقيمة 19 جنيها للطن.

وأشارت بوابة الأسعار المحلية إلى أن أقل سعر للأسمنت في محافظات مصر اليوم 1700 جنيه للطن بسوهاج، إذ تختلف الأسعار من مكان إلى آخر نتيجة زيادة الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك وبعد وقرب المسافة عن المصنع.

أسعار الحديد اليوم في السوق

كما شهدت أسعار الحديد اليوم استقرارا في السوق المحلية، وسجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء، انخفاضًا في سعر الطن، إذ سجل 40 ألفا و599 جنيها للطن، وهو سعر البيع للمستهلك، وذلك بعدما شهد انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس 38 ألفا و548 جنيها للطن.

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الأحد عالميًا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح سجل 546 دولارًا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت سجل 495 دولارا للطن.