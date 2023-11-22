انخفاض درجات الحرارة أوقات المساء بالعريش.. وتحذير من تخفيف الملابس

انخفضت درجات الحرارة في مدينة العريش، مساء، لأكثر من 5 درجات عن أوقات الصباح، وما كانت عليه أوقات النهار، حيث سجلت درجات الحرارة بحسب المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش 17 درجة في المناطق الساحلية والصحراوية، مع دخول أوقات المساء.

انخفاض في درجات الحرارة أوقات المساء

وأضاف المرصد المناخي في بيان له، أن درجات الحرارة سجلت قرابة 24 درجة أوقات الظهر، مرتفعة درجتين عن أوقات الصباح، الا أنها عاودت الأنخفاض أوقات المساء.

وحذر الأطباء في مستشفى العريش العام، الأهالي من تخفيف ملابس الأطفال، أو تركهم يلعبون بملابس مبللة، قد يتسبب هذا نزلات برد شديدة.

تقلبات مناخية شديدة طوال الوقت تتسبب بنزلات برد

قال الدكتور مسعد زيدان رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام، لـ«الوطن»، إن التقلبات المناخية، تتسبب نزلات برد شديدة، في حال تخفيف الملابس، او ترك الأطفال يلهون في الفناء بملابس مبللة.

أخطر الأوقات هي التي بين النهار والمساء

وأضاف «زيدان» أن أخطر الأوقات هي التي يكون فيها الطقس مشمس نهارا، وبارد ليلا، ما يجعل الجميع يخفف من ملابسة، ويتلقى لفحات برد أوقات المساء، قد تسبب الإنفلوانزا، والمغص والصداع، الذين ينتهي بنوبات أعياء شديدة.

وطالب رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام، أن يكثر الأهالي من شرب السوائل الدافئة، طوال فترة الشتاء، وأخذ التحذيرات بمحمل الجد.