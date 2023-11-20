أسعار ‎بورصة الدواجن اليوم.. انخفاض الفراخ البيضاء والحمراء

انخفضت أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20-11-2023 في السوق المحلية بعد انخفاضها أمس، إذ تراجع سعر الفراخ البيضاء متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب، بالإضافة إلى مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص وسوق العرض والطلب.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20-11-2023 بمختلف أنواعها سواء الفراخ البيضاء والحمراء في الأسواق، خاصة بعد انخفاضها أمس، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء للكيلو 64 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

انخفاض أسعار الدواجن الحمراء

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» تراجع أخر بعد انخفاضا الملحوظ أمس، إذ وصلت إلى 80 جنيها في المزارع بدلا من 85 جنيه أمس، لتباع للمستهلك بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة، وبلغ سعر كيلو الكبدة 100 جنيه.