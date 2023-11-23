صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات على الحدود مع لبنان كتب: شريف سليمان 09:06 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023 مستوطنات أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمالي إسرائيل على الحدود مع لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنات غلاف غزة صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة تزامنا مع إطلاق رشقات صاروخية من القطاع صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات غلاف غزة «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات جنوب إسرائيل صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة مستوطنات المستوطنات غزة دولة الاحتلال بقلم شريف سليمان