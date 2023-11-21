كل ما تريد معرفته عن أسعار تصالح مخالفات البناء.. تبدأ من 50 جنيها

لا يزال الحديث حول أسعار تصالح مخالفات البناء مستمرا من جانب العديد من المواطنين بعد موافقة مجلس النواب على قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل نهائي، والمقدم من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

أسعار تصالح مخالفات البناء

وحول أسعار تصالح مخالفات البناء، أكد شريف الجعار، المحامي بالنقض، أن قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عالج المشكلات التي وُجدت في القانون السابق، إذ نصت المادة 8 في القانون على إصدار السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر، لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

وبخصوص أسعار تصالح مخالفات البناء، أوضح «الجعار» خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء حل إشكاليات كثيرة كانت موجوده في التطبيق العملي لقانون17 لسنه2019 والمعدل بقانون 1 لسنه 2020، وأهم ما يميز القانون الجديد هو أنه ألغى القانون القديم تماما، ووضع آليات للتصالح أكثر تيسيرا على المواطنين.

ونوه إلى أن القانون جعل هناك إمكانيه التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط كما سمح بالتصالح خارج الحيز العمرانى لتقنين الوضع، واجاز لمجلس الوزراء التجاوز فى بعض المخالفات والتى يستحيل او يصعب إزالتها، كما أن القانون اجاز مد المدة الخاصه لقبول الطلبات لفترات اخرى لمده لاتجاوز ٣ سنوات، وسمح بالتقسيط لمدة ٥ سنوات منهم ٣ بدون فوائد، كما انه سمح بإعاده فحص الطلبات السابق رفضها فى القانون القديم.