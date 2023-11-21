حملة لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، من وقف وإزالة عدد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بناء على تكليفات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بوقف التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

حملة إزالة بقنا

وتمكنت الحملة التي أشرف عليها عبداللاه خبير، رئيس مركز ومدينة قنا، وحمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، من إنهاء عشرات التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بعدد من القرى والنجوع التابعة للوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مخالفات البناء

وأكد رئيس الوحدة المحلية أنه يجب التعامل بحزم مع مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد على أهمية المتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة وتفقد المخالفات التي تمت إزالتها بشكل منتظم، لضمان عدم تكرار المخالفات مرة أخرى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعة من أي تعديات أو انتهاكات.