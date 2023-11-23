تفاصيل الليلة الأعنف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وصفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ليلة أمس بأنّها الأعنف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال المستمر للأحياء السكنية، بينما شنّت طائرات الاحتلال الحربية، العديد من الغارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالا.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت تأجيل الهدنة قبل ساعات من تطبيقها، وأعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي أنّها لن تكون سارية قبل يوم الجمعة.

واستشهد المصور الصحفي محمد معين عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات، فيما استشهد وأصيب عشرات المواطنين في غارات إسرائيلية متفرقة في مخيم جباليا، وارتفع عدد شهداء القصف في بني سهيلا شرق خان يونس إلى 14، والجرحى إلى 13 على الأقل، فيما تواصل فيه طواقم الدفاع المدني والإسعاف البحث عن مفقودين تحت الركام.

الاحتلال يستهدف مبنى جمعية خيرية خلف المستشفى الكويتي

وواصلت طائرات الاحتلال الغارات على المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، وأعاقت حركة مركبات الإسعاف والدفاع المدني، وبقى عشرات الفلسطينيين تحت الركام.

واستهدفت طائرات الاحتلال مبنى جمعية خيرية خلف المستشفى الكويتي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في مركز لإيواء النازحين.

وفي السياق ذاته، لا يزال نحو 200 مصاب محاصرين داخل المستشفى الإندونسي التي بقي به 65 جثمانا لم تُدفن حتى اللحظة، فيما يقبع جنود الاحتلال في أبراجا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة.