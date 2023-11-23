تجدد الغارات الإسرائيلية على عدّة مناطق شمال غزة كتب: هاجر عمر 08:07 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023 العدوان الإسرائيلي على غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بتجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة شمالي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الفصائل الفلسطينية استهدفت 11 آلية إسرائيلية في غزة «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة عشرات الشهداء والمصابين في قصف استهدف منطقة أبو إسكندر شمالي غزة «الصحة الفلسطينية»: مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة قيادي حوثي: هدنة غزة لا تنسحب على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر «الأهرام للدراسات السياسية»: هدنة غزة خطوة أولى لدفع الأطراف لوقف إطلاق النار مستشار الرئيس الفلسطيني: الهدنة في غزة خطوة جيدة.. شكرا لـ مصر وقطر «القاهرة الإخبارية»: اقتحام مرتقب للمستشفى الإندونيسي في غزة خلال ساعات غزة إسرائيل قوات الاحتلال فلسطين بقلم هاجر عمر