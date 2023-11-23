عضو بـ«التحالف الوطني»: مصر أكثر الدول إرسالا للمساعدات الإغاثية إلى غزة

قال مصطفى زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ أكثر من 10 آلاف طن مواد غذائية ودوائية وطبية دخلت قطاع غزة منذ بداية الأزمة، مشددا على أن الشعب المصري بكل أطيافه يساهم في دعم القوافل يوميا.

75 % من مساعدات غزة مصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن مصر هي الدولة الأكثر في العالم التي قدمت الدعم لقطاع غزة بواقع 75% من إجمالي المساعدات، مشيرًا إلى أن التحالف يتعاون مع المؤسسات الإغاثية المصرية ومنظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر وصندوق تحيا مصر، وغيرها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح.

مصر مستمرة في دعم الأشقاء بغزة

وأوضح أنّ مصر ستظل مستمرة في دعم الأشقاء بقطاع غزة، فالقضية الفلسطينية هي قضية القضايا بالنسبة للدولة المصرية، وثمة توجيهات رئاسية مستمرة للتحالف من أجل استمرار الدعم، وعدم انقطاعه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية.