بعد استقالة هند صبري.. ماذا قدم برنامج الغذاء العالمي للمدنيين في غزة؟

استقالات بين الحين والآخر لعدد من المشاهير من منصب تابع للأمم المتحدة، يأتي كرد فعل عن ما يحدث داخل قطاع غزة مؤخرا، ولعل آخر المواقف التي لاقت صدى واسعا هو ما أعلنته الفنانة التونسية هند صبري، بشأن تخليها عن لقبها كسفيرة للنوايا الحسنة في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بعد 13 عاما من انضمامها، بسبب عجز البرنامج عن منع استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب في غزة.

تراجع دور برنامج الغذاء العالمي سبب الاستقالة

تفاصيل عديدة تطرقت إليها هند صبري، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة الصور والفيديوهات «انستجرام»، لعل من بينها شعورها بالعجز لعدم تقدم مساعدات على أكمل وجه تجاه الأطفال والأمهات والآباء والأجداد في غزة، فضلا عن توقعها باستخدام برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ثقله في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ووقف إطلاق النار والفوري، مشيرة إلى جائزة نوبل للسلام التي حصدها البرنامج فضلا عن إدانته المستمرة لاستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، لكن ما حدث داخل قطاع غزة كان العكس.

زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، يرى أن موقف الفنانة هند صبري، يشير إلى نقاط هامة وبُعد سياسي متربط ببرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي يظهر عجزه عن تقديم مهامه تجاه قطاع غزة وفلسطين، لافتا خلال حديثه مع «الوطن» إلى أن وسط المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لم تستطع المنظمة إلزام إسرائيل على وقف إطلاق النار أو دخول المساعدات بشكل منتظم.

ويرى «الأيوبي»، أن عدم قدرة برنامج الغذاء العالمي على استكمال رسالته هي إشارة لعدم تأثيره على قرار الاحتلال الإسرائيلي؛ لذلك تعد استقالة هند صبري ربما جاءت في توقيت حاسم.

ماذا قدم برنامج الغذاء في غزة؟

وبحسب آخر تصريحات سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، فقد أكدت قبل أيام تحديدا يوم 16 نوفمبر 2023، أن إمدادات الغذاء والمياه معدومة فعليا في غزة، ولا يصل سوى جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود، مشيرة إلى أنه في ظل اقتراب فصل الشتاء بسرعة والملاجئ غير الآمنة والمكتظة ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا فوريا بحدوث مجاعة؛ ليخرج البرنامج محذرا من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، في وقت لم يبق بالمتاجر سوى ما يكفي لـ4 أو 5 أيام من مخزون الغذاء.

وقد تم استخدام التجويع والحصار كأسلحة حرب، بحسب وصف الفنانة هند صبري، على مدى الأيام الـ46 الماضية ضد أكثر من مليوني مدني في غزة وهو السلاح الذي قتل حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص، وأصبح أكثر من 1.6 مليون شخص بلا مأوى، ودُمرت نصف المباني، وقصفت المستشفيات والمدارس التي من المفترض أن تكون ملاجئ آمنة.

ووفقا لموقع برنامج الغذاء العالمي الرسمي، إن 1.84 مليون شخص في فسلطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و63 %من الأسر التي تعيلها نساء في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

معلومات عن برنامج الأغذية العالمي

مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لجهوده في مكافحة الجوع ، ومساهمته في تحسين ظروف السلام في المناطق المتضررة من النزاعات، ولعمله كقوة دافعة في الجهود المبذولة لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحرب والصراع .

وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تعالج آثار الجوع وتعمل على تعزيز الأمن الغذائي، وعلى مدار العام، يقدم البرنامج المساعدة لأكثر من 97 مليون شخص في 88 دولة من ضحايا انعدام الأمن الغذائي وانتشار الجوع.