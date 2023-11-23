«الحرية المصري»: الهدنة الإنسانية في غزة تؤكد ثقل مصر السياسي بالمنطقة

رحب هاني الهلالي، أمين المحليات بحزب الحرية المصري وعضو لجنتي حقوق الإنسان وفلسطين باتحاد المحامين العرب، بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لتنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

الهدنة الإنسانية في غزة

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة، تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وثمن في الوقت ذاته دور القيادة السياسية المصرية في الوصول إلى إتفاق الهدنة لتبادل الأسرى، والسماح بدخول عدد أكبر من المساعدات الإغاثية بما فيها وقود مخصص للاحتياجات الإنسانية.

رفض التهجير القسري للفلسطينيين

وتابع «الهلالي» عضو لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب دعمه وتأييده للقيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات، لحماية حدودها ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد، رفضه لأي خطط لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيدا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي نجحت في فتح معبر رفح بشكل يؤمن عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن كل الشعوب العربية ومواطنين العالم الحر تدعم نضال الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها عقلية جنونية تريد تدمير أكبر قدر ممكن من مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا أن هناك حرب مفتوحة أيضا على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بالإضافة إلي قطاع غزة.

وثمن هاني الهلالي، رؤية القيادة السياسية المصرية في السعي إلى فتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل لأرض دولة فلسطين وتطبيق رؤية حل الدولتين.