باحث سياسي: مصر سعت بكل السبل إلى تهدئة الوضع العسكري في غزة

قال مصطفى عبداللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الوصول لهدنة إنسانية في قطاع غزة جاءت بعد سلسة طويلة من المجهودات المصرية التي تمت على مدار أكثر من شهر ونصف، منذ اندلاع الأحداث بعد يوم 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن مصر سعت بكل السبل إلى تهدئة الوضع العسكري وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإجلاء الجرحى وتثبيت الموقف، ويجرى إجراء عملية سياسية بعدها تهدف إلى حل الأزمة بشكل نهائي.

مصر تبذل مجهودات كبيرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشعب الفلسطيني يعاني بشدة بسبب الحرب التي دخلت مرحلة من العبثية الشديدة، ومصر بذلت مجهودات كبيرة إذ وجهت بشكل عاجل قوافل من المساعدات الإنسانية، فضلا عن فتح مطار العريش الدولي كمهبط لكل المساعدات الإنسانية المقبلة من كل دول العالم في الأيام الأولى بعد اندلاع الأزمة.

مصر تحملت وحدها الكثير في هذا الملف

وأشار إلى أن مصر تحملت وحدها الكثير في هذا الملف، إذ وجهت حوالي أكثر من 12 ألف طن من المساعدات الإنسانية بالأيام الماضية، لافتا إلى أن عملية إيصال المساعدات لقطاع غزة مرهقة وشاقة للغاية خاصة في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي.