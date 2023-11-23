مسؤول أممي: غزة تعيش جريمة حرب كاملة بسبب العدوان الإسرائيلي

أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفث، إنّ غزة تعيش جريمة حرب كاملة هي الأسوأ على الإطلاق بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

بنود اتفاق هدنة غزة

وجرى التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في غزة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

كما تتضمن الهدنة إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

وتضمنت أيضا أنّه مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.