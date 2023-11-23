الضربات تتوالى على نتنياهو.. مطالب بالإقالة وحديث عن إصابته بمرض خطير

في الوقت الذي يواجه بنيامين نتنياهو، رئيس وزارء دولة الاحتلال الإسرائيلي، تراجع شديد بشأن حالته الصحية، تعالت الأصوات من داخل دولته من أجل استقالته مع تغيير القيادات الحكومية؛ إذ يعتبره أغلب الإسرائيليين المسؤول الأول عن حدوث عملية «طوفان الأقصى»؛ لتتزايد الضربات عليه في وقت واحد.

مرض نتنياهو

ويواجه «نتنياهو» هجوما مستمرا مؤخرا بأنه غير قادر على متابعة مهام منصبه، مرجحا الكثير أن السبب وراء ذلك هو مرضه الذي يواجه تكتم شديد، لكن بداية كشف الأمر كانت في يوليو الماضي عندما تعرض لإغماء، وبعدها ساءت صحته وذهب إلى مستشفى «شيبا» واضطر الأطباء لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب للتحكم في نبضات قلبه، ليكشف بعدها أنه يعاني منذ سنوات من اضطراب في ضربات القلب، وفقا لموقع «pbc» الأمريكي.

مع انتشار أخبار المرض، اضطر الدكتور أميت سيغيف مدير وحدة أمراض القلب في المستشفي، يخرج قائلا إن «نتنياهو» جرى تزويده بجهاز مراقبة لنبضات القلب كإجراء روتيني بحت وليس لقصور في صحته.

خيانة نتنياهو ومطالب إقالته

مرض «نتنياهو» لم تكن ضربة وحيدة يواجهها ويصارعها، فقد واجه خيانة من مكتبه؛ إذ تسربت معلومات عن طريق أعضاء حكومته؛ ليقرر اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه المشكلة واعتماده على اختبار كشف الكذب للوزراء، نقلا عن صحيفة «إسرائيل هيوم».

تسرب المعلومات من مكتبه تابعه مطالب بإقالته منصبه؛ لتصبح الضربات الموجعة متتالية عليه، وبين مئات الأصوات المهاجمة كان زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، الذب طلب إقالة رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي فوراً، رغم استمرار العدوان المستمر على قطاع غزة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

كما طالبت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، بضرورة رحيل «نتنياهو» كما طالبت باستخدام كل الوسائل المتوفرة لدى الكنيست لتغيير الحكومة، قائلة إن هناك احتمالًا واقعيًا لرحيل نتنياهو حتى بدون الذهاب إلى الانتخابات.