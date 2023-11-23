فعاليات الجهات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال يوم

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أبرز اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة والمبادرات المتنوعة من الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في عدد من محافظات الجمهورية قبل الانتخابات الرئاسية 2024، والتي نُظمت أمس الأربعاء.

حزب مستقبل وطن

- نظم مستقبل وطن القليوبية المؤتمر الثاني بحضور 12 الف شخص.

- ‏نظمت أمانة حزب مستقبل وطن أسيوط مؤتمرا جماهيريا بحضور الآلاف من مؤيدين المرشح عبدالفتاح السيسي.

- ‏نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بني سويف مؤتمرا جماهيريا لتأكيد أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة، بحضور 7 آلاف شخص.

حزب حماة الوطن

- نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة البحيرة مؤتمرا جماهيريا لإعلان الدعم الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والتنميه، بمشاركة الآلاف من المواطنين.

- نظمت ‏أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن مؤتمرًا حاشدًا بمركز الشواشنة، لتأكيد أهمية المشاركة الايجابية.

- ‏التقت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم وفدا من النقابة العامة لمحامين.

- ‏نظمت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان مؤتمرا جماهيريا.

- عقدت أمانة حزب حماة الوطن بالقاهره ندوة تثقيفيه بعنوان «جني الثمار واستكمال البناء».

حزب الإصلاح والنهضة

- نظمت أمانة محافظة البحيرة بحزب الإصلاح والنهضة مبادرة مصر تختار الرئيس، لتوعية المرأة بدورها المهم في المشاركة السياسية.

- عقدت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الاسكندرية حملة توعوية للمواطنين بالشارع السكندري لحثهم علي المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك ضمن مبادرة مصر تختار الرئيس.

حزب المصريين الأحرار

- نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط مسيرة حاشدة بالسيارات، لحث وتشجيع المواطنين على أهمية المشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل.

حزب الحرية المصري

- التقى حزب الحرية المصري برؤوس عائلات قرية المشاة الكبري بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، لإعلان دعم المرشح عبدالفتاح السيسي، وتأكيد أهمية المشاركة الانتخابية الايجابية.

النقابة العامة للنقل البري

- في مدينة بنها بمحافظة القليوبية نظمت النقابة العامة للنقل البري مؤتمرها الثالث لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور أعضاء النقابة من 5 محافظات مختلفة.

الاتحاد العام لشباب العمال

- نظم الاتحاد العام لشباب العمال ورشة عمل حول مشاركة الشباب في العملية الانتخابية بمحافظة القاهرة، لتشجيع الشباب علي المشاركة الايجابية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية

- نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية مؤتمرها الحاشد بمحافظة الفيوم، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي وعرض إنجازاته في الفترة السابقة.