«مهنيين مستقبل وطن» في الدقهلية تجتمع لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واصلت أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب محمود سعد، تنظيم سلسلة اجتماعاتها التنظيمية في الدقهلية، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

دعم السيسي

وأكد الحاضرون كامل دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، مؤكدين أن الوطن في مرحلة فارقة وحاسمة من تاريخه تحتاج إلى تكاتف الجهود الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأجمع المشاركون وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة أن نزول المصريين سيكون رسالة واضحة للخارج بأن المصريين خلف قائدهم «يد واحدة»، لردع أي عدوان ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.

حضور الاجتماع

جاء ذلك بحضور النائب جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، والمهندس رضا الشافعي، الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، والنائب ثروت فتح الباب، أمين الشئون البرلمانية بالمحافظة، والنائب وحيد فودة عضو مجلس النواب، وممثلى القيادات الدينية بالأوقاف والكنيسة، بالإضافة لأعضاء مجالس مجموعة من النقابات المهنية بالدقهلية.

ويكثف حزب مستقبل وطن من مؤتمراته الجماهيرية الحاشدة؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.