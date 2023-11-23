«الزراعيين» تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في البحر الأحمر

انطلقت فعاليات مؤتمر تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالغردقة، الذي تنظمه نقابة الزراعيين بمحافظة البحر الأحمر، بحضور الآلاف من المواطنين وعدد من القيادات الشعبية والسياسية.

مؤتمر تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وتجمع المئات من المهندسين الزراعيين التابعين للنقابة، في أول مؤتمر يٌقام من قبل النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور النقيب العالم للزراعيين على مستوي الجمهورية، المهندس سيد خلفية نقيب زراعيين مصر.

«الزراعيين» تؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

وكشف الدكتور محمود عبدالعاطي، نقيب الزراعيين في البحر الأحمر، في بيان صحفي، أنّ المؤتمر يأتي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنّ الرئيس السيسي أول رئيس مصري يولي اهتماماً كاملاً للنقابات وملف التطوير والتنمية في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنّ آلاف المهندسين الزراعيين حرصوا على حضورهم المؤتمر، لتوصيل دعمهم الكامل والدائم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وكان حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، قد نظم السبت الماضي، مؤتمرًا جماهيريًا وشعبيًا حاشدًا بمدينة رأس غارب، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة، وذلك بمشاركة ممثلي طوائف وفئات البحر الأحمر كافة، من الأزهر والكنيسة والأوقاف، بحضور أعضاء البرلمان وآلاف المواطنين بالبحر الأحمر.