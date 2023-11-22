مؤتمر جماهيري حاشد لتنسيقية شباب الأحزاب في الغربية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

نظم حزب المؤتمر بالغربية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بطنطا، في إطار دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها أيام 10،11،12 ديسمبر المقبل، والحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور، عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ودعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومساعد رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالغربية، وهيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والآلاف من المواطنين.

بكري: الرئيس أعاد لمصر دورها القومي والإقليمي والدولي

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أننا أمام مرحلة تاريخية مهمة، ولابد من أن نكون على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعاني كثيرًا قبل يونيو 2023، ومرت بأزمات اقتصادية واجتماعية عدّة، لكن الشعب المصري كان يدرك أن هناك أمل ولديه ثقة كبيرة في الجيش المصري، وقائده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تحمل على عاتقه حماية البلد من تنظيم مسلح كان يسعى لإشعال البلد وإحراقها، ومن حرب أهلية كانت على وشك الاندلاع.

وأشار «بكري»، إلى أن هناك أسباب عديدة تجعلنا ندعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أهمها أنه القائد الذي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتها، وأنه القائد الذي حمى مصر من حرب أهلية وفتنة طائفية، وأعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان، وأعاد لمصر دورها القومي والإقليمي والدولي.

عريبي: نطالب المواطنين بالمشاركة لإكمال مسيرة التنمية

من جانبها، قالت دعاء عريبي عضو مجلس النواب، أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يُكمل مسيرة التنمية والحفاظ على أمن البلاد، مطالبة المواطنين بضرورة النزول يوم الانتخابات للمشاركة بإيجابية لصالح الوطن حتى نعبر لبر الأمان ونستكمل مسيرة التنمية.

مجموعات شبابية للتوعية بالمشاركة

كما أكد المحاسب محمد عريبي أمين عام حزب مستقبل بالغربية، وعضو مجلس الشيوخ، على أن جموع أبناء محافظة الغربية في كل القرى يؤيدون الرئيس السيسي ويدعمونه، وأنه يوجد مجموعات شبابية متطوعة من خلال مقر الحملة الرئاسية في مدينة طنطا ومجموعات «إعلام يخدم وطن» كلهم متطوعين لدعم الرئيس لاستكمال مسيرة الإنجازات، مضيفًا: «الغربية ستخرج عن بكرة أبيها لتأييد الرئيس السيسي».

وأكد الحضور دعمهم ومساندتهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وأيضا والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من أجل توصيل رسالة للعالم أن الشعب المصري وراء رئيسه.