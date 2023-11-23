عضو بـ«النواب»: كلمة السيسي أمام قمة العشرين تكشف ازدواجية المجتمع الدولي

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، كشفت ازدواجية المجتمع الدولي مع القضايا السياسية والاقتصادية، وظهر ذلك واضحا من صمته تجاه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

حقائق واقعية كشفتها كلمة الرئيس

وأوضح في تصريحات صحفية، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حقائق واقعية، والاختلالات الاقتصادية والاجتماعية تنعكس سلبا بقوة على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الدول النامية.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة يعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، من أجل الحفاظ على حقوقهم، وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات.

دعوة لخروج المجتمع الدولي عن صمته

وشدد على ضرورة خروج المجتمع الدولي عن صمته لوقف إطلاق النار نهائيا، وتبني رؤية الدولة المصرية بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والرجوع إلى حدود ما قبل يونيو 1967، علاوة على محاكمة الاحتلال الإسرائيلي جنائيا على الجرائم التي ارتكبها في حق الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.