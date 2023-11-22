بايدن يشكر الرئيس السيسي على الدور المصري في التوصل إلى هدنة بغزة

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وثمن الرئيس الأمريكي، الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، قبل قليل، من الرئيس الأمريكي جو بايدن.