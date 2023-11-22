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بايدن يشكر الرئيس السيسي على الدور المصري في التوصل إلى هدنة بغزة

رئيس أمريكا يثمن الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين

كتب:

محمد أبو عمرة
11:05 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة.

وثمن الرئيس الأمريكي، الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، قبل قليل، من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.