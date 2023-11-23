أندية السعودية تقترب من المشاركة بدوري أبطال أوروبا.. مسؤول يفجر مفاجأة

في قانون كرة القدم، كل الأحلام مشروعة للجميع، ومباح تحقيقها في عالم المستطيل الأخضر، الذي انقلبت خريطته رأسًا على عقب، على مدار عامين، بانتهاء هيمنة أوروبا على صفوة نجوم المستديرة، وظهور الدوري السعودي بحلته الجديدة، مددجًا بأفضل لاعبي القارة العجوز، فهل تظهر أندية الدوري السعودي في منافسات أوروبية؟

مسؤول بالدوري السعودي يكشف حقيقة المشاركة في دوري أبطال أوروبا

قبل عامين كان ارتباط أندية الدوري السعودي بدوري أبطال أوروبا دربًا من الخيال، لكن مع اقتحام نجوم أوروبا الدوري السعودي، لقيادة المشروع الجديد؛ الذي يهدف لنقل كرة القدم السعودية إلى مستوى المنافسة مع الكبار، إلى جانب وضعها على خريطة «فيفا» لاحتضان البطولات الكبيرة، مثلما حصل مؤخرًا على حق استضافة كأس العالم 2034.

«ملتزمون تمامًا بدوري أبطال آسيا»، هكذا منح كارلو نهرا الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، ردًا قاطعًا على فكرة انضمام أندية السعودية للمنافسة في دوري أبطال أوروبا، بالتأكيد على أن الاهتمام الأول في الوقت الحالي على البطولة القارية الآسيوية، وفقًا لصحيفة «عكاظ» السعودية.

لم يغلق الباب بشكل كامل، وترك جزء للتمني والترحيب بوجود أي تغييرات قد تطرق على أندية الدوري السعودي في المرحلة المقبلة، رغم تمسكه بالالتزام الكامل بدوري أبطال آسيا، إذ يؤكد المسؤول بالاتحاد السعودي: «نسعى للاختلاف دائمًا، لذا نرحب بأنواع التغيير والتطوير كافة، التي يمكن إقحامها على نظام أندية الدوري السعودي».

الأمر لم يكن مجرد زوبعة في فنجان، لكنه يشمل مفاوضات فعلية على أرض الواقع، حتى تلك اللحظة لم تأخذ شكلها الرسمي، وهي الخطوة المرتقب تحقيقها في الفترة المقبلة، من أجل مناقشة إمكانية حدوث ذلك والضوابط الخاصة بذلك، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية.

حال تحقيق تلك المعجزة، لن يكون حدث مؤقت لمدة موسم واحد، بل سيظهر في مشاركة دائمة ببطولة دوري أبطال أوروبا، مثلما أكد رئيس تحرير جريدة «ماركا»، الذي كشف في تقرير مطول عن المفاوضات المستمرة بين مسؤولين من الاتحادين الأوروبي والسعودي من أجل تطبيق تلك الفكرة على أرض الواقع، على أن يكون هناك قرار نهائي في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة.