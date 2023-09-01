هل تشارك الاندية السعودية في دوري أبطال أوروبا؟

ربطت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة، بتقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي، لحجز مقعد لأحد أنديتها في دوري أبطال أوروبا في النسخة الجديدة خلال موسم 2024 - 2025، بعد شراء عدد كبير من نجوم العالم.

وخرج ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي «يويفا»، في تصريحات صحفية، ليرد على هذا الأمر، ويجيب على السؤال الذي تنتظره الجماهير السعودية بفارغ الصبر، لمشاركة أحد أنديتها في دوري أبطال أوروبا.

ولمعرفة رد رئيس الاتحاد الأرووبي، وهل سيشارك أحد أندية السعودية في دوري أبطال أوروبا اضغط هنــا.