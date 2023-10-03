يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن مباريات الجولة الثانية في منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ونستعرض في السطور التالية موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، وسط رغبة الفريقين في تحقيق الفوز لحسم الصدارة، بعدما حقق الملكي فوزا مثيرا على يونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، كما استطاع نابولي تحقيق الفوز على براجا بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ويختلف موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا وفق كل دولة، ويأتي كما يلي:

سيكون موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما سيكون موعد المباراة الساعة الحادية عشر مساء في الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي

وأعلنت قناة بي إن سبورت إذاعة مباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، باعتبارها المالك الحصري لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا منها مباراة ريال مدريد ونابولي.