نصائح مهمة لاختيار سخان كهربائي آمن قبل الشتاء.. «خليك واعي»

مع اقتراب فصل الشتاء يهتم الكثيرون بشراء السخان الكهربائي، سواء لتغيير القديم أو لأول مرة، ولكي تتجنب التعرض للخطر عند استخدامه، إليك بعض الأشياء التي يجب اتخاذ الحذر منها عند شرائه، بحسب ما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشمل الآتي:

نصائح عند شراء السخان الكهربائي

- تجنب شراء سعة سخان صغيرة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبير.

2- تجنب شراء السخان غير المعزول جيدا، والحرص على شراء النوع الذي يتمتع بعزل جيد، حتى يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

- يجب أن يتأكد المشتري من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان، لحمايته من الصدأ.

ويسعى الراغبون في شراء سخان كهربائي خلال الفترة الحالية بالتزامن مع عروض خصومات البلاك فرايداي إلى شراء ما يحتاجون إليه من أجهزة كهربائية، ما يعرضهم لشراء أجهزة تالفة يجرى بيعها في تلك العروض، لذلك يجب أن يحرص المشتري على التأكد من سلامة المنتج قبل نقله للمنزل، مع ضرورة الحصول على الضمان الخاص به.