أسعار أرخص الدفايات في سوق الأجهزة الكهربائية 2023.. احمي نفسك من البرد القارس

مع اقتراب فصل الشتاء 2023، يحرص الكثير من المواطنين على اتخاذ حذرهم والاستعداد لبرودة الطقس بتحضير الملابس الثقيلة وشراء البطاطين التي تحميهم من البرد القارس، فضلا عن شراء الدفايات التي تساعد على تدفئة الأجواء وارتفاع درجة حرارة الغرفة، وتعد الدفايات الكهربائية من أكثر الأجهزة الكهربائية التي يقبل عليها المواطنين خلال الفترة الحالية.

ويهتم كثير من المواطنين بالبحث عن أرخص الدفايات التي يمكن شراؤها في الأسواق المحلية، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدفايات الزيتية والكهربائية والسيراميك في السوق المصري، وفق مواقع التسوق الإلكتروني للأجهزة الكهربائية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار دفايات الزيت

- دفاية زيت 1200 وات 7 ريشة: يصل سعرها إلى 3250 جنيها.

- دفاية زيت 2000 وات 11 ريشة: يصل سعرها إلى 3950 جنيها.

- دفاية زيت 1500 وات 9 ريشة: يصل سعرها إلى 3500 جنيها.

الدفايات الكهربائية

- دفاية كهربائية بسعة 600 وات: يصل سعرها إلى 240 جنيها.

- دفاية كهربائية بسعة 1200 وات: يصل سعرها إلى 500 جنيه.

- دفاية كهربائية بسعة 1500 وات: يصل سعرها إلى 400 جنيه.

- دفاية كهربائية بسعة 2200 وات: يصل سعرها إلى 600 جنيه.

- دفاية كهربائية بمروحة 2000 وات: تصل إلى سعر 550 جنيها.

- دفاية سيراميك 2000 وات: يصل سعرها إلى 3300 جنيه.

- دفاية سيراميك 2500 وات: يصل سعرها إلى 4760 جنيها.

- دفاية زجاج 1500 وات: يصل سعرها إلى 2500 جنيه.