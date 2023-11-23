سقوط 227 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة منذ «طوفان الأقصي»

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية منذ الليلة الماضية، طالت 90 فلسطينيا.

وأضافت المراسلة أن عدد الشهداء الفلسطنيين الذين سقوط برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بلغ 227 شهيدا منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، لافتة إلى وجود تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية، وطائرات الاستطلاع فوق طولكرم، بالضفة الغربية.

وفى وقت سابق، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت في وقت سابق، بمقتل 15 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، بعد استهداف قوات إسرائيلية لشقة سكنية في مدينة حمد غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فإن غالبية القتلى في القصف الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء، وجرى نقل جثث المتوفين والجرحى إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس.