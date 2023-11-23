متى موعد أول أيام رمضان فلكيا 2024؟.. «البحوث الفلكية» توضح

كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي الدكتور جاد القاضي، تفاصيل موعد أول أيام رمضان فلكيا 2024، وذلك وفقا للدراسات و التقارير التي أعدها أساتذة المعهد، موضحا أن غرة أول الشهر ستكون 11 مارس المقبل 2024 ميلاديا.

موعد أول أيام شهر رمضان فلكيا

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرأي النهائي لموعد أول أيام رمضان فلكيا 2024 يكون لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 بالتنسيق مع أساتذة المعهد والمختصين من هيئة المساحة في المحافظات التي يتم فيها عمليات الاستطلاع والرؤية.

دور البحوث الفلكية

وتابع أنه وفقا للحسابات الفلكية، فإن مدة شهر رمضان 2024 سيكون 30 يوما وفقا للحسابات الفلكية، مؤكدا أنّ المعهد القومي للبحوث يمتلك كافة الإمكانيات البشرية والعلمية التي تؤهله لحساب مواعيد بداية ونهاية الشهور العربية الهجرية فلكيا.

وعن عمل المعهد، أوضح القاضي، أن المعهد يمتلك أيضا عشرات المحطات المختصة لقياس ورصد الهزات الأرضية في مختلف المحافظات لمتابعة النشاط الزلزالي والهزات، مؤكدا أن مصر بعيدة تماما عن أحزمة الزلازل.