«الأوقاف» تفتتح مسجدا جديدا في كفر الشيخ غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجدًا جديدًا غدًا الجمعة، بمركز سيدي سالم، وذلك ضمن 23 مسجدًا تفتتحها «الأوقاف» على مستوى الجمهورية، منها 18 مسجدًا جديدًا، و5 صيانة وتطوير.

افتتاح مسجد في مركز سيدي سالم

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجد عزت عامر بقرية تيدة التابعة لمركز سيدي سالم، غداً الجمعة، لافتاً إلى أنّه سيُشارك في افتتاح المسجد، عدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ خطبة الجمعة غداً، ستكون بعنوان «القوة والثبات في مواجهة التحديات»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 325 مسجدًا في 10 أشهر

جدير بالذكر أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 349 مسجدًا، منها 269 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و80 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 24 نوفمبر 2023، عدد 11 ألفًا و371 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 15 مليارًا و363 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.