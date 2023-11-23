«الاستثمار» تتعاون مع «الأفريقي للتنمية» لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية، ورشة عمل لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالإسكندرية، في إطار مشروع «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال» الممول من البنك الأفريقي للتنمية، والذي يشمل جميع محافظات مصر.

بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال

ويهدف المشروع إلى بناء منظومة جاذبة لأنشطة ريادة الأعمال على مستوى المحافظات، من خلال دمج جهود الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، وتنفيذ مجموعة من الجولات التدريبية وورش العمل لنشر فكر ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعات مع التركيز على الموارد الاقتصادية والفرص الاستثمارية بكل محافظة.

ربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين

واستعرض حسام عبدالقادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال «فكرتك شركتك» بالهيئة العامة للاستثمار، الخدمات التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بداية من إعداد دراسات الجدوى والتمكين من تأسيس الشركات وإعداد الهياكل الإدارية، نهاية باحتضان الشركات والمساعدة في تسريع نموها، وربط الشركات الناشئة بصناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب.

كما استعرض ممثلو الجهات الحكومية الحاضرون للورشة، جهود كل جهة لدعم ريادة الأعمال، والتي سيتم إدراجها ودمجها ضمن منصة خاصة لوحدة ريادة الأعمال التابعة لمجلس الوزراء، والتي سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة، وستقدم المنصة خدمات كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، من تدريب وتوجيه وتمويل وتأسيس وتسريع نمو ودراسات جدوى وخطوات التأسيس والتشغيل والاستثمار.

وتخدم المنصة 4 فئات رئيسية، وهي رواد الأعمال، والجهات الداعمة مثل الحاضنات والمسرعات والجامعات، والفئة الثالثة هي صناديق الاستثمار، والفئة الرابعة هي وأصحاب الخبرات في جميع التخصصات التي يحتاجها رواد الأعمال.

وكشفت نرمين مرزوق، نائب مدير مشروع منحة تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، عن أوجه الاستفادة من المنحة المقدمة من البنك الأفريقي للتنمية، ومنها التعاقد مع شركات استشارية للأفراد الراغبين في تأسيس الشركات لتقديم استشارات مجانية لرواد الأعمال، وإعداد الورش التدريبية، مع الاستهداف الجغرافي الواسع الذي يشمل جميع المحافظات المصرية، مع التركيز على تمكين رائدات الأعمال.

وقالت الدكتورة دينا الجيار إنّ جامعة الإسكندرية تساعد طلابها على اجتياز أولى خطوات التعرف على عالم ريادة الأعمال، عبر الدورات التدريبية وورش العمل، خاصة في المجالات التي تربط أنشطة ريادة الأعمال بالأهداف التنموية للدولة.