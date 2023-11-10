رئيس هيئة الاستثمار: نتوقع زيادة الحصيلة الدولارية في النصف الثاني من 2024

أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك شركات أجنبية دخلت السوق المصري الفترة الأخيرة وسنرى ثمارها في الأشهر المقبلة، مضيفًا: «نتوقع زيادة الحصيلة الدولارية وتخفيض الطلب عليه إلى حد بعيد خلال النصف الثاني من العام المقبل».

تحسين بيئة الاستثمار

وشدد حسام هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، على الدور الكبير الذي لعبته الهيئة في تحسين بيئة الاستثمار، وتأثيره في جذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح حسام هيبة، أن المستثمر الأجنبي بدأ بالفعل يشعر بما تحقق من إنجازات في بيئة الاستثمار في مصر، ونتناقش مع المستثمر الأجنبي توفير كافة عناصر النجاح لمشاريعه في مصر.

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه جار العمل على حملة إعلامية وتوعية شعارها «مصر مستعدة للاستثمار»، مضيفًا «نعمل مع السفارات الأجنبة ومنظمات الأعمال في الدول المختلفة، لتوضيح الإجراءات التي تمت وجهود تحسين بيئة العمل في مصر، وهناك دور هام للسفارات المصرية في دول العالم المختلفة».

ولفت أنه يتَنَاقَش مع المستثمرين، وننصحهم بإنشاء المشاريع داخل المناطق الحرة، للتمتع بالمزايا المختلفة.

حل المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار

وأضاف أنه استهدف حل المشكلات التي تواجه ملف الاستثمار في مصر، منذ اليوم الأول في تولى مهمته، مشددًا على أن حل مشكلات المستثمرين سيسهم في جذب المزيد .

وشدد حسام هيبة، على أن الاستثمار في أساسه منظومة، وقراءة ملف الاستثمار يتطلب العمل بانضباط ومرونة، ومواجهة أي عراقيل، وقراءة فكر المستثمرين، لتجنب أي آثار سلبية مستقبلًا.