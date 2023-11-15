رئيس هيئة الاستثمار: مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر، وذلك على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023) الذي تستضيفه مصر.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة، اجتماعًا مع السيدة هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، وسيمون ويس، رئيسة الوكالة السويسرية للاستثمار والتجارة Swiss Global Enterprise، وذلك لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار في مجال الترويج، وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك الرئيس التنفیذي الهيئة العامة للاستثمار، في حفل استقبال نظمته غرفة التجارة السويسرية، لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر والشركات المصرية والأفريقية، لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا.

مصر أكبر شريك تجاري لسويسرا

وأشار «هيبة» إلى أنّ مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا، وأنّ كبرى الشركات السويسرية تعمل في السوق المصرية، ومع ذلك هناك المزيد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق صالح الجانبين، حيث ستستفيد مصر من نقل الخبرات والمعرفة السويسرية، كما ستستفيد سويسرا من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، لا تزال مصر هي أهم وجهات الاستثمار والبوابة الرئيسية لأفريقيا، كما تخلق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، فرصًا عظيمة للتوسع الاستثماري والتجاري في القاهرة، حيث تضم 1.3 مليار مستهلك وسوق يتجاوز حجمها 3.4 تريليون دولار.

استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية

وصرحت «بودليجر»: «ليس من قبيل الصدفة، أنّ تختار مصر استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية، حيث إنّ مصر ليست فقط عملاقًا اقتصاديًا في القارة الأفريقية في حد ذاتها، لكن بسبب موقعها على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ولديها ما يلزم لتصبح نقطة الدخول المفضلة للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في أفريقيا».