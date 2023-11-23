أماكن تقديم تظلمات كارت الخدمات المتكاملة في الدقهلية.. اعرفها

قال الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إنه يوجد عدة أماكن لتقديم تظلمات كارت الخدمات المتكاملة في المحافظة.

أماكن تقديم تظلمات كارت الخدمات المتكاملة بالدقهلية

وأوضح «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يوجد نحو 11 مكتبًا تأهيلًا يجري تقديم تظلمات كارت الخدمات المتكاملة من خلال، وهي كالتالي:

- مكتب تأهيل بإدارة المنصورة

- مكتب تأهيل بإدارة بطلخا

- مكتب تأهيل بإدارة ببلقاس

- مكتب تأهيل بإدارة بشربين

- مكتب تأهيل بإدارة بتمي الأمديد

- مكتب تأهيل بإدارة السنبلاوين

- مكتب تأهيل بإدارة الجمالية

- مكتب تأهيل بإدارة بالمنزلة

- مكتب تأهيل بإدارة منية النصر

- مكتب تأهيل بإدارة بدكرنس.

خطوات تقديم التظلم في كارت الخدمات المتكاملة بالدقهلية

وأشار عبد العزيز إلى أنه يجري قيام المتظلم بعمل عدة خطوات، حيث يتوجب عليه التوجه إلى مكتب التأهيل وتقديم استمارة نموذج. بعد ذلك، يقوم بالاتصال بهم وتحديد ميعاد لجلسة اللجنة، التي يرأسها وكيل الوزارة بالتعاون مع عدد من الاستشاريين واستشاري متخصص حسب نوع الإعاقة، بالإضافة إلى مدير إدارة التأهيل.

وأوضح أنه في حال تم الإعلان عن نتيجة التظلم، يتم استخراج البطاقة، ويتم الكشف عن نتائج التظلمات بعد مرور 4 أيام.