استخرج كارت الخدمات المتكاملة بسهولة.. اعرف أماكن حملة هنوصلك

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، في إتاحة حملة هنوصلك حيث تطلقها في عددمن المحافظات والمدن تيسيرا لذوي الاحتياجات الخاصة عند استخراج كارت الخدمات المتكاملة التي يحتاجون لها في العديد من الخدمات حيث تمنحهم مزايا متعددة.

وكشفت وزارة التضامن في بيان لها، نشرته الصفحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أماكن حملة هنوصلك اليوم لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة.

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات

- الغربية مكتب تأهيل بسيون قرية كتامة مركز بسيون مستشفى كتامة.

- الإسكندرية مكتب تأهيل وسط قرية الزهور حضانة أم إسلام أبيس الرابعة.

- قنا مكتب تأهيل الوقف قرية الحمودي جمعية تنمية المجتمع الوقف.

- أسوان مكتب تأهيل دارو الجعافرة جمعية تنمية المجتمع دراو.

- البحيرة مكتب تأهيل دمنهور سنطيس بالجمعية الشرعية بدمنهور.

- الجيزة مكتب تأهيل الجيزة صفط إمبابة.

- مكتب تأهيل البدرشين مزعونة البدرشين.

- السويس مكتب تأهيل الجناين عرب المعمل جمعية الإمام الشافعي فيصل.

من يحق لهم استخراد كارت الخدمات

- الإعاقات البصرية على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- فرط الحركة.

- أمراض الجذام.

- مرض مصابي الشلل الدماغي.

- فقد البصر التام.

- التوحد.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.