أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم.. 4 محافظات
كتب:
محمد سامي الكميلي
08:45 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
كارت الخدمات المتكاملة
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أماكن حملة «هنوصلك»، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الحملة بدأت تجوب المحافظات بداية من أغسطس الماضي في عدة محافظات، هي «الشرقية - شمال سيناء - قنا - القاهرة - الجيزة - سوهاج - الإسماعيلية - المنوفية - القليوبية - السويس - المنوفية - القليوبية - الإسكندرية - الدقهلية - كفر الشيخ».
أماكن حملة «هنوصلك»
وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن الأماكن التي تجوبها حملة «هنوصلك» اليوم الثلاثاء، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، تأتي وفقا للجدول التالي:
شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي يحق لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي:
- صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.
- الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.
- الإصابة بضمور العضلات البسيط.
- تيبس المفاصل.
- إصابات وتشوهات العمود الفقري.
- بتر الأصابع.
- عيوب خلقية.
- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.
- الشلل الدماغي البسيط.
- خلل بالأعصاب الطرفية.
- الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.
- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
- الإعاقة الذهنية وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة.
- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».