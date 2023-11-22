كارت الخدمات المتكاملة.. فتح باب التظلمات لحالات الرفض من المتقدمين بقنا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا فتح باب التظلمات لحالات الرفض من المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023، والذين تم رفضهم في المراحل السابقة.

تظلمات كارت الخدمات المتكاملة

وبحسب بيان تضامن قنا، يتم تقديم التظلمات بأقسام التأهيل بإدارات الشؤون الاجتماعية التابع لها المتقدم، وسوف يتم إخطاره بموعد انعقاد اللجنة، ويجب أن يرفق مع الطلب المستندات اللازمة وهي:-

المستندات المطلوبة لتقديم التظلم لكارت الخدمات المتكاملة

- أصل التقرير الطبي حسب نوع الإعاقة

- تقرير مقياس السمع

- اختبار ذكاء

- الأشعات الطبية حسب نوع الإعاقة

وأكدت المديرية في بيانها الصحفي أن باب التقديم التظلمات لكارت الخدمات المتكاملة بدأ فعليا استقبال التظلمات من ذوي الاحتياجات الخاصة في مكاتب تأهيل المعاقين في مدن المحافظة.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

وحددت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة قنا الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023، وذلك بناء على منشورات وزارة التضامن الاجتماعي:

- الشلل الدماغي.

- البتر متعدد الأطراف.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- اضطراب طيف التوحد.

- درجة فقد السمع 55 ديسيبيل.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- متلازمة داون.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- قصار القامة،طولهم أقل من 140 سم

- فقد البصر التام.

- فقد السمع التام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- أمراض الدم المزمنة.

- الإعاقات السمعية.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- مريض الهيموفيليا.

- طيف التوحد.