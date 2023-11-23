ضياء رشوان: توقعات بدخول هدنة غزة حيز التنفيذ غدا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع الأطراف كافة بشأن الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

وأوضح رشوان أنّ ما يتم التشاور بشأنه حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّه من المتوقع وفق مسار الاتصالات والمشاورات المصرية، أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ غدا الجمعة.