ضياء رشوان: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية منذ 1948

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ مصر لديها موقف ثابت من القضية الفلسطينية منذ عام 1948، فقد قررت مصر الملكية إرسال الجيش المصري إلى فلسطين وحارب هناك، وفي عام 1955 جرى اجتياح غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفي عام 1956 تعرضت مصر لعدوان ثلاثي لأسباب منها موقفها القوي مما حدث في عام 1955، مشيرًا إلى أنه يمتلك صورا عن العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 1955 وسينشرها قريبا.

العمل الفدائي

وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «المقاومة الفلسطينية في غزة كانت أحد أهم وأبرز من دعموها ضابط مصري اسمه مصطفى حافظ وكان من الضباط الأحرار، حيث قاد العمل الفدائي في غزة واغتالته إسرائيل بطرد مفخخ».

تصفية القضية الفلسطينية

وتابع الكاتب الصحفي، أن الموقف المصري من الأحداث الأخيرة كان منسجما تماما مع هذا التاريخ، فقد اتسم بالوضوح، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض أي نزوح أو تهجير قسري للفلسطينيين، كما أكد أيضا رفضه تصفية القضية الفلسطينية.