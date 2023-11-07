رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضياء رشوان: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية منذ 1948

كتب:

محمد أيمن سالم
10:50 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ مصر لديها موقف ثابت من القضية الفلسطينية منذ عام 1948، فقد قررت مصر الملكية إرسال الجيش المصري إلى فلسطين وحارب هناك، وفي عام 1955 جرى اجتياح غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفي عام 1956 تعرضت مصر لعدوان ثلاثي لأسباب منها موقفها القوي مما حدث في عام 1955، مشيرًا إلى أنه يمتلك صورا عن العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 1955 وسينشرها قريبا.

العمل الفدائي

وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «المقاومة الفلسطينية في غزة كانت أحد أهم وأبرز من دعموها ضابط مصري اسمه مصطفى حافظ وكان من الضباط الأحرار، حيث قاد العمل الفدائي في غزة واغتالته إسرائيل بطرد مفخخ».

تصفية القضية الفلسطينية

وتابع الكاتب الصحفي، أن الموقف المصري من الأحداث الأخيرة كان منسجما تماما مع هذا التاريخ، فقد اتسم بالوضوح، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض أي نزوح أو تهجير قسري للفلسطينيين، كما أكد أيضا رفضه تصفية القضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

أستاذ علاقات دولية: مصر تسعى بقوة لعدم تصفية القضية الفلسطينية

السيسي لرئيسة المفوضية الأوروبية: نرفض تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل

مصطفى الفقي: مصر تصدت بحرفية شديدة لمخططات تصفية القضية الفلسطينية

ضياء رشوان: تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر.. ومصر لن تتخلى عنها

باحث: الرئيس السيسي يمنع مخططات إسرائيل بإصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية
بقلم محمد أيمن سالم