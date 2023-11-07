ضياء رشوان: القوة العسكرية الضخمة لا تستطيع حماية دولة من مقاومة وطنية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ أحداث السابع من أكتوبر وما تلاها من أحداث أوضحت أن القوة العسكرية الضخمة التقليدية التي تتفاخر بها إسرائيل لا تستطيع حماية دولة من مقاومة وطنية.

الحروب التقليدية

وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «حتى الحروب التقليدية، سيكون لدى إسرائيل مشكلة فيها، لأن عددا كبيرا من الدول أصبح لديه أسلحة عابرة للحدود، ومن ثم، فإن شكل الحرب التقليدية كحرب محدودة انتهى، وهذا ينذر بخطر شديد، لأن العدوان على غزة إن اتسع لن يتبعه حرب تقليدية، ولكن شيء غير مسبوق».

هوس ديني متعصب

وتابع الكاتب الصحفي: «بالنسبة إلى إسرائيل، فإن هناك جنون وهوس ديني متعصب جدا يهيمن على السلطة الحاكمة الإسرائيلية، وهذا خطر شديد على المشهد، فلدينا بايدن الذي قال إنه صهيوني رغم أنه ليس يهوديا، كما قال أحد رموز الحزب الجمهوري الأمريكي في أول أيام الحرب الحالية إنها دينية، وبالتالي فإن ثمة مخاطر حقيقية في العقل الغربي كله والنخبة الغربية».