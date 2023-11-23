وزيرة الهجرة: مصر حققت طفرة في مجالات ومعدلات التنمية رغم التحديات العالمية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارتها إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة عن وضع مصر الاقتصادي أو مقارنته بوضع اقتصادي سلبي لأي دولة أخرى لأن التجربة المصرية مختلفة تمامًا.

وقالت: «إن مصر دولة قوية وكبيرة ومحروسة وسط ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وحروب، جعلت بنوك عالمية بدول كبرى تُشهر إفلاسها بسبب الازمة الاقتصادية».

تيسيرات جذب الاستثمار

وأضافت السفيرة سها جندي أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم من شأنها جذب الاستثمار، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، والتي توضح مختلف المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيدة بإتاحة الفرص للمصريين بالخارج في الاستفادة منها.

إلى جانب موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على كل التوصيات الصادرة عن مؤتمر المصريين بالخارج ومن بينها إنشاء «الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج»، وكانت ضمن توصيات المؤتمر الثالث للمصريين في الخارج، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها، فقد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، موضحة أنها ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة وصناعة الإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع.

مصر أول الدول في انتاج النيتروجين الاخضر

وتابعت الوزيرة بأن مصر حباها الله بالكثير من الموارد الطبيعية النادرة مثل الكوارتز والرمال السوداء، والمعادن والثروات المحجرية والأراضي الزراعية الخصبة، وكوننا من أوائل الدول التي تنتج النيتروجين الاخضر، جميعها من سبل جذب الاستثمارات.

وأضافت وزيرة الهجرة إلى الشريان العالمي الأهم للتجارة العالمية قناة السويس والأيدي العاملة الماهرة الشابة التي يسعى العالم لاستقطابها وتسعى وزارة الهجرة لتدريبها وتأهيلها من خلال المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج ثم إلحاقهم أيضا بشركات عالمية كبرى للتدريب مثل أكاديمية سيمينز والسويدي وأوراسكوم وغيرها.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر عازمة على إتاحة المزيد من الفرص للاستثمارات الوطنية والقطاع الخاص، ولذلك جاء تخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات في إطار وثيقة ملكية الدولة، لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لمزيد من الاستثمارات وضخ المزيد من العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد الوطني، ومن بينها مشاريع عالية الربحية والنجاح، مشددة على الفرصة المتميزة التي يتعين على المستثمرين من المصريين في الخارج استغلالها والاستفادة منها.