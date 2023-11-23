ضبط مهندس زراعي بالشرقية بتهمة الكسب غير مشروع.. ثروته 6 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه مهندس زراعي، مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بارتكاب أفعال كسب غير مشروع أسفرت عن تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله.

وتمثلت عناصر الذمة المالية للمذكور في شراء العقارات والأراضي الزراعية - تأسيس الشركات - وشراء السيارات، وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ6 ملايين جنيه.