وزيرة الهجرة: الشركات العالمية جعلت مصر مركزا لاستثماراتها

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ مصر تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق معدلات نمو، ولذلك استهدفت الكثير من الشركات العالمية العمل على أرض مصر، وبعضها جعل من مصر مركزًا عالميًا لعمله، وهناك الكثير من قصص النجاح للاستثمار بها، من بينها قرار هولندا بجعل مصر مركزًا للاستثمار الهولندي.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

والاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، التي دخلتها العديد من الشركات العالمية، وهو الحلم الكبير الذي تسعى الكثير من الدول لتحقيقه لمواجهة التغيرات المناخية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية المصرية بشكل كبير على الرغم من التحديات العالمية.

كما قدمت وزيرة الهجرة، عرضًا لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدولة، والتوقعات العالمية لتحسن أداء الاقتصاد المصري، وتبوئه مكانة متميزة في 2024، كما استعرضت مختلف أشكال الميزات الممنوحة من الدولة للمستثمرين، وخصوصا المصريين في الخارج، مستشهدة بنجاح استثمارات المثير من المصريين في الخارج داخل مصر وعلى رأسها المستثمرين العشرة المؤسسين لشركة المصريين في الخارج.

وزارة الهجرة

كما لفتت أيضًا إلى تسهيل وزارة الهجرة كل الإجراءات للأطباء المصريين بالخارج الراغبين في ممارسة المهنة خلال إجازاتهم ومهماتهم إلى مصر، لدعم مستشفيات ومرضى القرى والمحافظات الأولى بالرعاية، وهو ما يؤكد أننا جميعًا علينا التعاون لتحقيق النجاح ووصول سفينة الوطن إلى بر الأمان.

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة الهجرة، جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها شهادات الادخار البنكية، بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار «معاش بكره بالدولار».

سيارات المصريين بالخارج

ولفتت إلى إعادة طرح مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» التي تم تفعيلها مجددًا، ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج، وتوفير وحدات وأراض سكنية، والتنسيق مع وزارتي الدفاع والخارجية لإطلاق مبادرة للتسوية التجنيدية لأبنائنا بالخارج والتأمينات والمعاشات والتأمين الصحي، وغيرها من الآليات البديلة لخدمات المصريين بالعملة الصعبة.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى إطلاق حملة «مستثمرون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، لتسليط الضوء على ما تتميز به السوق المصرية من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم، وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، مضيفة أنّ الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج شهاداتهم عن الاستثمار في مصر.