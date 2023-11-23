موقف غريب من نتنياهو بعدما علم بمرضه.. لن تصدق ما طلبه من مواطنيه

قبل 3 أشهر بدأت تقارير الحالة الصحية بنيامين نتنياهو، لرئيس وزارء دولة الاحتلال الإسرائيلي، تظهر على الساحة بعدما تعرض لإغماء مفاجئ حتى تم التأكد بعدم انتظام ضربات القلب ليتناسى الأمر، لكن مع مرور الوقت تعالت الأصوات المطالبة باستقالته لأنها ترى أنه أصبح غير قادر على متابعة مهام منصبه بسبب مرضه.

كيف واجه نتنياهو مرضه؟

في منتصف يوليو الماضي، تعرض نتنياهو لإغماء، وذهب إلى مستشفى «شيبا» وبعد ساعات قليلة من دخوله المستشفى، أصدر بيانًا بالفيديو، برر فيه ما حدث له، بسبب تعرضه لجفاف أدى إلى حالة إغماء، نتيجة خروجه في الشمس دون قبعة وماء، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

ولم يقتصر الأمر على الإشارة إلى سبب مرضه هو عدم تناوله الماء، بل نصح نتنياهو مواطنيه بالإكثار من شرب الماء في الصيف، لكن تصريحاته والتكتم الشديد بشأن مرض «نتنياهو» لم تلق قبولا في الشارع الإسرائيلي.

إعلان مرض نتنياهو

ووسط دخول رئيس وزراء دولة الاحتلال المتكرر إلى المستشفى، اضطر الدكتور أميت سيغيف، مدير وحدة أمراض القلب في المستشفي، يخرج معلنا طبيعة مرضه وهو عدم انتظام ضربات القلب، وبعدها جرى تزويده بجهاز مراقبة لنبضات القلب، واصفا الأمر بأنه إجراء روتيني بحت وليس لقصور في صحته، بحسب صحيفة «فاشينال تايمز» البريطانية

وفي 23 يوليو 2023، تم نقل نتنياهو إلى المستشفى لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، ووقتها قال الأطباء في مركز شيبا الطبي بالقرب من تل أبيب إن الإجراء العاجل لمنح نتنياهو البالغ من العمر 73 عاما الجهاز المصمم لتنظيم ضربات القلب ضروري لأنه كان يعاني من عدم انتظام ضربات القلب.

وجرى تزويد نتنياهو بجهاز مراقبة القلب، قبل أسبوع من علاجه في المستشفى، وبعدها أفادت تقارير إعلامية أن رئيس وزراء دولة الاحتلال يتعافى من عملية جراحية طارئة، وهي زرع جهاز تنظيم ضربات القلب، وقد تمت بسلاسة، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.