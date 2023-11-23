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باحث: نتنياهو أدرك صعوبة تنفيذ وعوده بالتخلص من حماس

كتب:

هاجر عمر
08:13 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
نتنياهو

نتنياهو

قال الدكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط، إنّ تصريحات الولايات المتحدة بشأن غزة توجّه رسالة لإسرائيل بضرورة حل الأزمة والبحث عن مخرج قريب من الوضع الذي توجد فيه، لافتا إلى أنّ الهدنة المقرر أن تبدأ خلال ساعات، قد تتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وضع سياسي داخلي للولايات المتحدة

وأضاف التقي في حوار عبر تطبيق زووم على قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الولايات المتحدة في وضع سياسي داخلي يجعل من الصعب عليها أن تتحمل استمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة تسعى من خلال تكثيف اتصالاتها بالرؤساء العرب والمسلمين أن تصل إلى الاستقرار بالمنطقة فيما بعد التهدئة.

نتنياهو أدرك صعوبة تنفيذ وعوده

وأوضح أنّ نتنياهو أدرك صعوبة تنفيذ وعوده التي أطلقها يوم أكتوبر، والتي كانت تتضمن ملاحقة كل قادة حماس في كل أنحاء العالم.

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