تكتم إسرائيلي على صحة نتنياهو.. هل يعاني من مشكلات خطيرة؟

يعيش رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجهاز مزروع في قلبه، بعد جراحة دقيقة لإنقاذ حياته. ومع ذلك، فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحفّظ على المعلومات الخاصة بحالته الصحية، خاصة أنّه لم يقدم أي تقارير طبية سنوية منذ عام 2016، وهو ما يخالف بروتوكول الحكومة الإسرائيلية التي تطالب رؤساء الوزراء بإصدار تقارير طبية سنوية.

يثير هذا التكتم تساؤلات عديدة بشأن الأسباب، فهل يتعلق الأمر برغبة نتنياهو نفسه في الحفاظ على خصوصيته؟ في ظل هجوم مستمر بعجزه عن مباشرة مهام منصبه، أم برغبة الحكومة الإسرائيلية في إخفاء أي معلومات قد تضعف موقفه السياسي؟، أم أن هناك أسباب أخرى؟.

الحالة الصحية لنتنياهو

الصدمة الأولى التي تلقاها الرأي العام الإسرائيلي بشأن الحالة الصحية لنتنياهو كانت في يوليو الماضي، حين اكتشف الإسرائيليون أنّ رئيس وزرائهم يعاني من مشكلة في قلبه عمرها سنوات، حيث صلتهم أول معلومة في 15 يوليو الماضي، بعد تعرض نتنياهو لإغماء أثناء قضاء عطلة مع عائلته على متن قارب في بحيرة طبريا، ووقتها زعم الأطباء إصابته بالجفاف.

المفاجأة الثانية التي تلقاها الإسرائيليون كانت بعد أسبوع من الكشف عن «إغماء نتنياهو»، حيث قال الدكتور أميت سيغيف، مدير وحدة أمراض القلب في المستشفي، إنّ حالة نتنياهو الصحية ساءت، ما اضطر الأطباء إلى تزويده بجهاز مراقبة لنبضات القلب، وجرى وقتها تخفيف حدّة النبأ بأنّه إجراء روتيني، وليس لقصور في صحة نتنياهو.

لم تشهد الحالة الصحية لنتنياهو أي تقدّم، على العكس ساءت أكثر، فوفق موقع PBC الأمريكي، اضطر نتنياهو لزيارة مستشفى شيبا، بعد أن أطلق جهاز مراقبة القلب إنذارا وإشارات كهربائية تنذر ببطء ضربات القلب، ورغم أنّ الجهاز يتحكم في الاضطرابات المعتادة، إلا أنّ التوقف عن تلقي العلاج أو إهماله قد يصيب صاحبه بسكتة قلبية، وهو ما اضطر معه الأطباء لإخضاع نتنياهو لجراحة عاجلة لزرع جهاز آخر لضبط ضربات قلبه، الذي يعاني من الاضطراب منذ سنوات.

يذكر أنّ آخر تقرير طبي قدّمه نتنياهو عن صحته كان في 2016، وجاء فيه أنّ اختباراته المعملية «طبيعية تماما» وحالته الصحية العامة ممتازة، ولم يذكر أي مشكلات بقلبه رغم تأكيد الأطباء أنّه يعاني منذ سنوت باضطرابات في القلب، ورغم أنّ التقرير كشف عن أنّه لم يجر سوى حراجة لإزالة ورم بالأمعاء، جرى الكشف عن إصابته باضطرابات في القلب، أثارت تساؤلات عن صحة التقرير الذي قدّمه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي.