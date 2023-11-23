معبر رفح يستقبل 10 جرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوصول 10 مصابين من قطاع غزة، عبر معبر رفح لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في وقت سابق، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وعددهم 12 مصابا.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنّ جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية الموجودة في معبر رفح أو داخل المستشفيات، ووقّع أطباء الحجر الصحي في المعبر، الكشف على 699 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 121 طفلا جرى تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.