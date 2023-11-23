فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة السبت المقبل.. اعرف المواعيد

قال مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا السبت المقبل، على أن يعود التيار الكهربائي للعمل بعد انتهاء فرق التشغيل والصيانة من عملية الصيانة.

فصل التيار الكهربائي بالغردقة

وأشار بيان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي مناطق دار المناسبات وتقسيم أبو نواس والمسجد القطرى والمنطقة المحيطة و تقسيم عربيا، جنوب مدينة الغردقة وذلك يوم السبت المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

إحلال وتجديد الأرصفة بشوارع الغردقة

وفي سياق آخر تشهد مدينة الغردقة أعمال تطوير ورفع كفاءة إحلال وتجديد الأرصفة وتغيير أعمدة الإنارة بطول الشارع وأمام المدارس، واحلال وتجديد أعمدة الإنارة في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية بمدن المحافظة ضمن خطة الدولة في تطوير المدن بناءً على تكليف القيادة السياسية الحكيمة.