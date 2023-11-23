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حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز كلماته حول القضية الفلسطينية

كتب:

محمد سعيد الشماع
01:19 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض كلماته بشأن حل القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة.

وجاءت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي كما نشرتها الحملة الرسمية كالتالي: «إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى بل إنّ حلها الوحيد هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم مثلهم مثل باقي شعوب الأرض».

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