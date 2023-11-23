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«الصحفيين الفلسطينيين» تحذّر من المساس بالإعلاميين في غزة

كتب:

مريم جاد
01:34 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

حذّرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من المساس بالصحفيين العالمين في غزة وشمال القطاع بما في ذلك الموجودين في المستشفى الإندونيسي، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ قوات الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا، في مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت المراسلة، أنّ قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من ممارسة مهامها في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية.

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بقلم مريم جاد