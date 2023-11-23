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تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة في الشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
02:15 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
إزالة الإعلانات المخالفة بالشرقية

إزالة الإعلانات المخالفة بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، وكذلك رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة من الشوارع والطرق العامة وتطبيق القانون على المخالفين. 

حملة لإزالة اللافتات المخالفة بشوارع الإبراهيمية 

وفي هذا الإطار، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية لشوارع المدينة، حملة لإزالة اللافتات المخالفة بشوارع المدينة حفاظًا على الوجه الجمالي والحضاري أمام المواطنين. 

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال أصحابها المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، حملة لرفع الاشغالات بالمداخل الرئيسية بالطريق العام بالمدينة لتيسير الحركة أمام المارة، وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

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بقلم نظيمة البحرواي